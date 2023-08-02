«دبي للأمن الإلكتروني» يطلق الإصدار 3.0

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لدبي الرقمية، لإطلاق الإصدار 3.0 من نظام أمن المعلومات «ISR»، وذلك بناءً على النجاح الذي حققته النسخة السابقة من النظام 2.0، موفراً تحسينات إضافية.

ويحدد النظام ممارسات أساسية يجب اتباعها في مجال أمن المعلومات ويتم تطبيقها من قبل جميع الجهات الحكومية في دبي، إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بضوابط أمن المعلومات، وذلك لضمان سرية وصحة وتوافر المعلومات التي يتم التعامل بها بالجهات الحكومية في دبي. وتهدف تلك الضوابط والمعايير إلى استمرارية العمليات الرئيسة والحد من مخاطر أمن المعلومات ومنع حدوث الحوادث الأمنية المتعلقة بها.

خدمات

وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «بالتزامن مع استمرار دبي ودولة الإمارات في الحفاظ على خطى ثابتة نحو التحول الرقمي الشامل، نلتزم في مركز دبي للأمن الإلكتروني بمهمتنا التي تهدف إلى توفير خدمات الأمن الإلكتروني واستدامة تطويرها بما يواكب أعلى المعايير الدولية بهذا المجال».

وأضاف: «إن نظام أمن المعلومات يسمح بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، كما أن التنفيذ الفعال لضوابط النظام «ISR» سيحقق المرونة في التعامل مع المخاطر التي تهدد أمن المعلومات؛ ما يعزز تالياً ثقة المتعاملين ويضمن قوة أداء الأعمال والإنتاجية والأمن السيبراني».

ويتجزأ نظام أمن المعلومات إلى 13 مجالاً، يتناول كل منها فئة رئيسة واحدة أو أكثر من فئات أمن المعلومات، بما فيها الحوكمة والتشغيل والضمان، والتي تطبق على جميع الجهات الحكومية في دبي، ويشمل الموظفين والاستشاريين والمقاولين والزوار غير العاملين في القطاع الحكومي، ولكنهم يرتبطون مع الحكومة من خلال قنوات مختلفة.

وتعد النسخة الجديدة 3.0 من نظام أمن المعلومات استكمالاً لمسيرة النجاح التي تحققت خلال الإصدار 2.0 من النظام، والذي سجل إنجازات واضحة، حيث شجع الجهات الحكومية على استخدام الخدمات السحابية المستضافة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح الطريق أمام مزودي الخدمات السحابية الدوليين لتقديم خدماتهم داخل الإمارات. إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد مزودي الخدمات السحابية (CSP) المرخصين من مركز دبي للأمن الإلكتروني.

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