«الشارقة للإعلام» يستعرض برنامج «إعلامي المستقبل»

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اجتماع المجلس الذي عقد في بيت الحكمة بالشارقة.

وقدم المجلس في بداية الاجتماع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمام سموه الدائم بقطاع الإعلام ودعمه المستمر لكل المبادرات والبرامج التي يطلقها المجلس والمؤسسات المنضوية تحته، بالإضافة إلى إصدار مرسوم إعادة تشكيل المجلس.

وبحث المجلس مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تدعم عمل المنظومة الإعلامية في الإمارة واستمرار تطورها وتقديم الصورة الإعلامية الرائدة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول أعمال مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، تضمن مستجدات التراخيص التجارية، والمشروعات الإعلامية المستمرة في المدينة، وإنجازات مركز الأعمال، إلى جانب بعض الإحصائيات المتعلقة بقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة والفعاليات المتنوعة.

وتناول الاجتماع تقريراً لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، استعرض سير العمل في برنامج «إعلامي المستقبل» في دورته السابعة والذي يمتد إلى 4 أسابيع، حيث يتم خلاله تدريب 110 طلاب وطالبات في كل من المبنى الرئيسي للهيئة، ومبنى قناة الوسطى من الذيد، ومبنى قناة الشارقة من كلباء، ويهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات العملية والتطبيقية في المجال الإعلامي، وتوفير فرص واعدة لفئة الناشئة في المجال الإعلامي، ويتم التركيز خلال التدريب على عدد من المهارات الأساسية الخاصة بالصوت والإلقاء، والتربية الإعلامية، والتصوير والمونتاج وغيرها من المجالات الإعلامية التطبيقية.

واطلع الاجتماع على تقرير للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تضمن عدداً من البرامج والمشروعات للتطوير والتأهيل، مثل مشروع دراسة واقع ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة لرصد وتحليل وتقييم واقع ممارسات الاتصال الحكومي في كل دائرة، ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي في الإمارة وتأهيل الكوادر الإعلامية. كما تضمن التقرير برنامج دعم الخريجين الباحثين عن العمل في المجال الإعلامي بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.

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