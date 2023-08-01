«مركز المرقبات الذكي» يستقبل وفداً من شرطة الشارقة

المصدر: دبي- البيان

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زار وفد من شرطة الشارقة، برئاسة العقيد عبد الله راشد النقبي، رئيس مركز شرطة واسط الشامل، مركز شرطة المرقبات الذكي، أول مركز شرطة يحصل على تصنيف 6 نجوم، وذلك للاطلاع على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها إلى أفراد الجمهور دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، ومساهمة هذه الخدمات في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتعزيز التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص.

وكان في استقبال وفد شرطة الشارقة، المقدم ماجد عيسى رضا، نائب مدير مركز شرطة المرقبات بالوكالة، وعدد من الضباط.

وأكد المقدم ماجد رضا خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في إطار التعاون المشترك وتعزيز تبادل الخبرات، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم في تطوير العمل من خلال الاستفادة من مختلف التجارب والتطبيقات، وإجراء المقارنات المعيارية.

خدمات جنائية ومرورية

وقدم المقدم ماجد رضا شرحاً لوفد شرطة الشارقة حول الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يقدمها مركز شرطة المرقبات الذكي إلى أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية دون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى الخدمات الذكية المُقدمة إلى أصحاب الهمم لتسهيل معاملاتهم.

التواصل المباشر

واستمع وفد شرطة الشارقة إلى شرح من الملازم أول ماجد الكعبي حول آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة، من خلال نقاط الخدمة المتوفرة في مركز المرقبات، إلى جانب الاستماع لشرح حول الخدمات المتنوعة التي توفرها الشاشات الذكية للمتعاملين الزائرين للمركز.

نظام «أزري»

كما قدم الملازم أول ماجد الكعبي نبذة للوفد عن قاعة «الديلي بريف» في مركز شرطة المرقبات حول نظام «أزري» بما يحتويه من خرائط تعمل بالذكاء الاصطناعي، ترصد أماكن تواجد الدوريات ومواقع البلاغات وسرعة الاستجابة لها من قبل الدوريات، إلى جانب مساهمة النظام في التنبؤ في إمكانية وقوع حوادث في مناطق معينة استناداً إلى البيانات التي يتم جمعها وتحليلها.

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