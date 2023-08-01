محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر في عالمنا العربي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مصر هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي، مشيراً سموه الى مشاركة أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في أكبر مسابقة للقراءة في العالم.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" : "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم .. حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذا المسابقة .. ستبقى مصر العروبة .. مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي .. كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف .. حفظ الله مصر .. وشعبها وقيادتها."

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