"طرق دبي" تعتمد الإصدار العاشر من "قواعد الإجرائية" لحماية السكك الحديدية

المصدر: البيان

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اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات الإصدار العاشر من دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في إمارة دبي حيث يتضمن الإصدار الجديد على العديد من التحسينات والتطويرات التي ساهمت في تحقيق أفضل أساليب العمل وآليات الحماية لمنشآت القطارات المملوكة لهيئة الطرق والمواصلات، بهدف ضمان سلامة منشآت القطارات والبنية التحتية المرتبطة بها وسلامة ركاب خدمة المترو في الإمارة.

حماية منشآت السكك الحديدة

وأوضحت مؤسسة القطارات، أن هدف اعتماد الدليل هو حماية منشآت السكك الحديدية والبنية التحتية المرتبطة بها في إمارة دبي ويعد الدليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في إمارة دبي جزءًا لا يَتَجَزّأ من المنظومة القانونية المتعلقة بتنظيم أعمال السكك الحديدية في الإمارة، والتي تم تنظيمها بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لعام 2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم (53) لعام 2023، كما يعتبر الدليل أداة مهمة توضح بالتفصيل متطلبات وشروط مزاولة الأنشطة المقيدة في مناطق حماية القطارات بطريقة آمنة وخالية من المخاطر التي قد تؤثر على سلامة منشآت السكك الحديدية وتشغيلها.

التوعية بالدليل

يستند الدليل على تقييم المخاطر والتحليل الهندسي لجميع الأعمال والأنشطة المقيدة التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة البنية التحتية لمنشآت السكك الحديدية حيث عقدت اجتماعات مع الجهات الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى الاجتماعات المفتوحة مع ممثلي شركات المقاولات والاستشاريين، وتم تحديث الدليل بعد دراسة الثغرات في الإصدارات السابقة، مع مراعاة الحالات المماثلة والدروس المستفادة من المشاريع التي تم تنفيذها في حرم القطارات بإمارة دبي.

والجدير بالذكر أن مؤسسة القطارات أصدرت 34 ألف و235 شهادة عدم ممانعة للمشاريع منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك المشاريع التي تصنف على أنها حرجة وقد تؤثر على سلامة منشآت المترو والترام وسلامة ركابها وسلامة التشغيل.

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