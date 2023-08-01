دفاع مدني دبي يحصد اشادة عالمية من منظمة دولية

المصدر: دبي- البيان

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شهدت مشاركة وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي برئاسة الرائد عيسى أحمد خورشيد المطوع، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمؤتمر "قمة التحول الرقمي"، بجمهورية جنوب أفريقيا نجاحا كبيرا حيث تمحورت المشاركة حول تناول أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات والتطرق الى الفرص و المخاطر المترتبة عليها واستغلال التطور العلمي والتكنولوجي في حماية الارواح والممتلكات.

وتضمن جدول أعمال الوفد زيارةً رسمية إلى منظمة حماية الحرائق في جنوب أفريقيا (FPASA)، اكبر منظمة اطفاء في قارة أفريقيا، والتي تعتبر ضمن اكبر عشر منظمات حول العالم، واشاد القائمين على المنظمة بالدور القيادي والريادي الذي يلعبه الدفاع المدني بدبي في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التنبؤ الاستباقي ورفع معدل التوعية و الوقاية من الحراق بإستخدام مختلف ادوات الذكاء الاصطناعي .

وفي إطار أجندة الزيارة قدَّم الرائد عيسى أحمد المطوع عرضاً مُفصَّلاً حول برنامج جاهزية الدفاع المدني، حيث قام بمشاركة تجارب وخبرات الإدارة العامة للدفاع المدني في هذا المجال مع الفريق العامل لدى منظمة FPASA ، كما تم تكريم الرائد عيسى المطوّع ووفد الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي من قبل رئيس اكبر منظمة اطفاء في قارة افريقيا بشهادتين تقديريتين تفيد ان الدفاع المدني يقود العالم في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاطفاء .

تأتي هذه الجهود المشتركة في إطار تعزيز وتطوير القدرات والمهارات المتقدمة للجهات المُختصة في مجال الدفاع المدني وتحقيق أعلى مستويات الأمان والحماية للمجتمعات وشعوبها على مستوى العالم بما يضمن الحفاظ على الارواح والممتلكات.

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