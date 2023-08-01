«أطباء الامارات» يدشنون أول مستشفى ميداني تخصصي للقلب والعيون في إقليم السند

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن أطباء الإمارات أول مستشفى ميداني تخصصي للقلب والعيون في قرى غقليم السند في باكستان لتقديم الرعاية التشخيصية والعلاجية للسكان خاصة الأطفال والنساء والمسنين تحت شعار "على خطى ونهج زايد الخير" وبالتعاون مع أطباء باكستان من المنتسبين في برنامج القيادات الإماراتية الإنسانية الشابة، وذلك في اطار حملات زايد الإنسانية العالمية بالتنسيق مع سفارة وقنصلية الإمارات لدى كراتشي، في بادرة إنسانية مشتركة من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وغير الربحية الإماراتية والباكستانية، وأبرزها مبادرة زايد العطاء، واطباء باكستان وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

وقالت سفيرة العمل الانساني الدكتورة ريم عثمان إن مستشفى الإمارات الميداني التخصصي بدء مهامه الانسانية في القرى الباكستانية من خلال وحدات ميدانية متنقلة ومجهزة بقسم للاستقبال وقسم العيادات الخارجية وقسم للإقامة القصيرة وقسم العمليات وقسم المختبر والصيدلية المتنقلة بمشاركة 50 من الكوادر الطبية الإماراتية والباكستانية من أطباء وممرضين وفنيين يقدمون خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لمرضى القلب من مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن المحطة الحالية للمستشفى الميداني تأتي استكمالاً للمهام الطبية لأطباء الإمارات في شتى بقاع العالم، منذ تأسيسها عام 2000، واستفاد منها نحو 35 مليون مريض حول العالم، موضحة أن الفريق الطبي يستخدم في حملته أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المتحركة لتوفير العلاج المجاني للمرضى المعوزين وتوفير الادوية والفحوصات الطبية اللازمة مجانا.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الامارات مدير المستشفيات الاماراتية الميدانية التخصصية الانسانية، أن حملة أطباء الامارات الحالية في القرى الباكستانية نفذت في كراتشي ونجحت في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية التخصصية من الإمارات وباكستان وتمكينهم من العمل الطبي ميدانياً وافتراضيا، في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التي قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للمئات من المرضى المعوزين.

وأكد ان الفعاليات الإنسانية في المحطة الحالية في اقليم السند تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي سيطلقها أطباء الامارات والتي تتضمن تنظيم الملتقى الإماراتي الباكستاني الطبي وبرنامج الكشف المبكر عن الامراض القلبية وأمراض العيون وحملة للتوعية المجتمعية اضافة الى تبني مبادرات تمكن الأطباء في خدمة المجتمعات وتتبني مبادراتهم محليا ودوليا.

من جانبه، أكد سلطان الخيال، الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري أن أطباء الإمارات وباكستان خلال المحطة الحالية قدموا الرعاية الصحية من فحوصات وتشخيص وعلاج مجاني للمئات من مرضى القلب في المستشفى الميداني، وأجروا عشرات العمليات الجراحية في إطار خطة لعلاج الآلاف من مرضى القلب والعيون في المستشفى الإماراتي الميداني التخصصي.

وأضاف إننا نعمل حاليا على توسيع المناطق الجغرافية لعمل المستشفى الميداني لتغطية جميع المناطق في القرى الباكستانية بالتنسيق والتعاون مع سفارة الإمارات والشركاء المحليين.

واشار الدكتور الباكستاني ممتاز البلوشي من القيادات الانسانية الشابة أن المستشفى الإماراتي الميداني التخصصي الإنساني نجح في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية وتمكينها في خدمة المرضى المعوزين من مرضى القلب والعيون واستطاع الكوادر الطبية من التخفيف عن معاناة المئات من مرضى القلب ومرضى العيون من خلال فرق طبية تخصصية متطوعة بمهاراتهم لعلاج الفقراء والتخفيف من معاناتهم

وتقدم المرضى الذين استفادوا من الخدمات العلاجية والجراحية بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على ما قدموه من دعم ورعاية لأطباء الإمارات وباكستان ما مكنهم من خدمة الفئات المعوزة ساهمت بشكل فعال في توفير أفضل سبل العلاج والوقاية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز