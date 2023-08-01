حاكم الشارقة يعتمد 1600 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس في جامعتي الشارقة والأمريكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم، تخصيص عدد 1,600 منحة دراسية تقدم لطلبة البكالوريوس الملتحقين بأروقة الدراسة لدى جامعتي الشارقة ،والجامعة الأميركية بالشارقة للعام الدراسي 2024/2023، وذلك في مختلف التخصصات والبرامج العلمية المطروحة في الجامعتين، وهو عدد استثنائي باعتباره الأعلى ضمن الأرقام التي تم اعتمادها خلال السنوات الدراسية الماضية لعام دراسي.

عطاء

ويأتي ذلك تجديداً لمسيرة عطاء سموه الكريم واعتزازه بأبنائه الطلبة وحرص سموه المتواصل على تمكينهم من تلقي أحدث أدوات المعرفة، والنهوض بنوعية التعليم والارتقاء بمخرجاته لأفضل المستويات.

حيث تستمر هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تلقي طلبات المنح الدراسية للجامعتين عبر موقعها الرسمي حتى تاريخ 2023/08/17.

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