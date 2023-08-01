مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يواصل فعالياته

المصدر: وام

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يواصل مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل فعاليات دورته الثامنة بمشاركة أكثر من 350 عارضا من ملاك النخيل والمزارعين والنحّالين والأسر المنتجة إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

وتشهد فعاليات المهرجان - التي انطلقت أمس وتستمر أربعة أيام في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان - مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية والزراعية ، حيث تُنظم مسابقات تشمل جوائز تبلغ قيمتها 388 ألف درهم، ومنها مسابقة “مزاينة الرطب” ، ومسابقات للحمضيات ، والمسابقات الخاصة بالعسل بجميع أنواعه ، ومسابقات وألعاب تراثية متنوعة تستهدف الأطفال وتهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية ، وورش حرفية ، وعروض فنية، كما يضم المهرجان السوق الشعبي ، وسوق الرطب والعسل ،وتُختتم الفعاليات يوميًا بالمزاد الخيري وإعلان نتائج المزاينة.

وسيتم توزيع الجوائز النقدية على المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من فئات المسابقات، وتتراوح قيمة الجوائز بين 3000 حتى 7000 درهم ، إضافة إلى توزيع قسائم شرائية بقيمة 5000 درهم في المسابقات الخاصة بالجمهور على المسرح الرئيسي في المهرجان طوال أيامه الأربعة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان : " فخورون بتنظيم هذا المهرجان الهام والذي يتميز بتنوع الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى إبراز جمال الرطب والعسل والثقافة المحلية وتوفير منصة فريدة للمحافظة على هذه العادات القديمة، ويعد فرصة للمزارعين لتبادل الخبرات الزراعية القيمة، ما يدعم الممارسات المستدامة لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للجميع.”

وأضاف: "ممتنون لدعم الرعاة والشركاء الذين يساهمون بدور كبير في إنجاح مثل هذه الفعاليات في الإمارة، ونتطلع لاستقبال الزوار من جميع أنحاء الإمارات وخارجها للمشاركة في هذه التجربة الفريدة."

وأكد سعادته أن المهرجان يعكس التنوع والثقافة الغنية للمنطقة ويوفر فرصة للزوار لاستكشاف التراث وتجربة المأكولات المحلية والمنتجات الزراعية المحلية.

وأضاف أنه باعتماد التقنيات الحديثة للري، وتعزيز الإنتاجية من خلال الممارسات المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز السياحة البيئية، يمكن للمزارعين أن يُسهِموا بشكل كبير في تعزيز السياحة المستدامة ، لافتا إلى أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يعد منصة لتعزيز هذه الممارسات الأساسية وتحقيق التغيير الإيجابي في الإمارة .

وأكد سعادته التزام دائرة التنمية السياحية في عجمان بتعزيز السياحة المستدامة وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، وأنها تتطلع لمواصلة الشراكات القوية وتعزيز التعاون لتحقيق نجاحات مستقبلية في المهرجانات والفعاليات القادمة.

ويحظى المهرجان هذا العام بزخم الرعاة والداعمين له من القطاعين الحكومي والخاص، منهم الراعي الذهبي المستشفى السعودي الألماني، والملكي للعسل، والراعي البرونزي جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وفندق رمادا، والراعي الفضي السوق الصيني عجمان، والموزع الرسمي للمرطبات غلفا، والداعمين من شرطة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وهيئة الشارقة للمتاحف ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان وفندق راديسون بلو عجمان، إضافة إلى رعاة الجوائز مثل حملة ثرية للحج والعمرة وDrop Car Care وايس تب وفندق قصر باهي عجمان وفندق عجمان.

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