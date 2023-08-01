«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري تنزانيا وكولومبيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد يعقوب حسن محمد، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الدولة، ونسخة من أوراق اعتماد لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرين، كلاً على حدة، في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وبلديهما.

من جانبهما، أعرب السفيران عن سعادتهما بتمثيل بلديهما لدى الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

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