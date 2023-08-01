حاكم الشارقة يعتمد 75 منحة دراسية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 75 منحة دراسية للطلاب والطالبات في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة»، بتخصيص قطعة أرض، للبدء بتنفيذ مواقف إضافية للسيارات، تخدم زوار نادي خورفكان، لتضم 400 موقف للسيارات، و24 موقفاً للحافلات.

واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 40 وظيفة للمواطنين في هيئة مطار الشارقة الدولي في العام الجاري، إضافة إلى 40 وظيفة أخرى في سنة 2024، وذلك قبيل الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة المطار في 2025. ويأتي هذا التوجيه حرصاً من سموه على مواكبة الإقبال الكبير الذي يشهده المطار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز