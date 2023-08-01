حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سلطان بن أحمد

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «52» لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن يشكل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية كل من: الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، وسالم علي حمد الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

تعيين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء القرار الإداري رقم «16» لسنة 2023 بشأن تعيين مدير لجامعة كلباء.

ونص القرار على أن يعين الدكتور سيف سالم حسن القايدي مديراً لجامعة كلباء، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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