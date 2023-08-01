«الصحة»: نمو البحوث الصحية في الإمارات يفوق بـ 3 أضعاف المعدل العالمي

المصدر: دبي-البيان

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل نمو البحوث الصحية في دولة الإمارات يفوق بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وأن مخرجات هذه البحوث ازدادت بنسبة 25.2% خلال الفترة من 2017 لغاية 2022، كما أشارت الوزارة إلى أن البحوث المشتركة في المجالات الصحية التي أجرتها الإمارات من الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 80% من البحوث الصحية المنشورة تمت بالتعاون مع مؤسسات دولية.

جاء ذلك في تقرير حالة البحوث الصحية بدولة الإمارات 2017-2022 الذي أعده المركز الوطني للبحوث الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع شركة «إلسيفير»، وأطلقته الوزارة في حفل نظمته في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، وممثلين من الجهات الصحية والأكاديمية.

ويقدم التقرير رؤية قيّمة حول الاتجاهات الحالية للبحوث المتعلقة بالصحة في دولة الإمارات مع تحديد مجالات القوة والفرص لمزيد من التطوير، وذلك بالاعتماد على مراجعة شاملة للبحوث المنشورة في دوريات علمية موثوقة، بما في ذلك المقالات العلمية والأوراق المقدمة في المؤتمرات.

وتستخدم الدراسة المؤشرات الكمية المعتمدة مثل مؤشر العدد الإجمالي للبحوث المنشورة، أما فيما يتعلق بالجودة، فقد تم استخدام مؤشر الاقتباس (FWCI) لأفضل 10 مؤسسات في الإمارات. كما يسلط التقرير الضوء على مقارنات معيارية لمؤشرات الأداء في البحوث الصحية والتجارب السريرية بدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين الاقتصادية.

مرجع

وتتطلع الوزارة أن يشكل هذا التقرير مرجعاً موثوقاً لصنّاع القرار بقطاع الصحة، بهدف تحسين السياسات الصحية الفعالة، في مجموعة متنوعة من المواضيع الصحية المهمة، إضافة إلى بحوث تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الطبية الحديثة. ويعكس هذا التقرير التزام الإمارات بمراجعة أداء البحوث في القطاع الصحي، وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية والصحية مع القطاع الخاص في المنطقة والعالم.

نتائج رئيسية

وكشف التقرير عن أن المجال الطبي هو الأول بنسبة غزارة البحوث الصحية المنشورة في دولة الإمارات، تليه الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية والصيدلة وعلم السموم والمستحضرات الصيدلانية، وحظي مجال طب الأسنان بالتركيز الأعلى بالمقارنة مع النسب العالمية، كما تعد نسبة منشورات البحوث الصحية في مجال طب الأسنان بدولة الإمارات أكثر من ضعف النسب العالمية.

كما أشار التقرير إلى أن 19% من البحوث الصحية بالإمارات ضمن قائمة الـ 10 % ذات الترتيب الأعلى نشراً في منصة سكوبس Scopus المتخصصة، وأنه تم الاستشهاد بالبحوث الصحية الإماراتية بنسبة أعلى من نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين الاقتصادية وباقي الدول بنسبة 74% أكثر من المتوسط العالمي.

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