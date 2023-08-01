عمار النعيمي: توجيهات القيادة تعزز مكانة التراث والهوية الإماراتية

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل» يجسد رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على تراثنا وموروثنا الثقافي، وتعزيزه للأجيال القادمة، ويعتبر من أبرز الفعاليات الثقافية والزراعية في المنطقة، التي تحافظ على العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، ويجمع تحت مظلته جميع أفراد العائلة، بتنوع برنامجه الترفيهي والتثقيفي.

وأكد سموه أن توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشكل الأساس، الذي يعزز مكانة التراث الإماراتي والهوية الإماراتية، من خلال إبراز أهمية المنتجات الزراعية، التي شكلت جزءاً من حياة الإماراتيين منذ القدم والى الآن، وفي جعل الزراعة ثقافة لدى أبناء المجتمع، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق إنتاج زراعي مستدام.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، فعاليات الدورة الـ 8 من «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل»، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة، وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل، وسط مشاركة أكثر من 350 عارضاً من ملاك النخيل والمزارعين والنحالين والأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

فعاليات

وبدأت فعاليات المهرجان بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، وكبار المسؤولين، وأصحاب المزارع والشركات المنتجة للتمور والفواكه والعسل المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الداعمة للمهرجان.

وقام سموه بجولة شاملة في مختلف أقسام ومعروضات المهرجان، والتقى المزارعين ومنتجي العسل المشاركين والعارضين لأجود أنواع الرطب والحمضيات والعسل، واستمع إلى شرح وافٍ من القائمين على المزارع حول طرق وكيفية الاهتمام بعملية زراعة الشتلات، وفحص التربة ومعالجتها وتحديد مواقع الشتلات حسب المسافات الموجودة، ونظام الري وتسميد التربة.

فخر

وعبر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن فخره باستضافة المهرجان في دورته الثامنة، والذي يعكس التزام دائرة التنمية السياحية بتعزيز التراث الإماراتي، ودعم المزارعين، والأسر المنتجة في الدولة.

ودعا الجميع للانضمام لهذا الحدث الاستثنائي، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة والمسابقات، التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة والمزارعين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشهدت انطلاق فعاليات المهرجان استقبال الجمهور والمشاركين من مختلف الأعمار والمجالات، مع وعد من المنظمين بتقديم تجربة فريدة ومميزة تمزج بين التراث الإماراتي القديم والثقافة الحديثة في إمارة عجمان، حيث يعكف الجميع على استعداد تام لاستضافة هذا الحدث النوعي، الذي يجسد رؤية ورسالة المهرجان في تعزيز التراث والثقافة.

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