نهيان بن مبارك يشيد بجهود شركاء صندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالجهود الكبيرة، التي بذلتها مدارس الدار والشراكة مع مدارس أدنوك، وكليات التقنية العليا، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسات التعليم المدرسي، في إطار التعاون والشراكة المثمرة مع صندوق الوطن، والتي كان لها أبلغ الأثر في أن تحقق البرامج الصيفية للصندوق في كل من أبوظبي والرويس، هذا النجاح اللافت، والذي تمكن من اكتسب ثقة الطلاب من أبناء وبنات الإمارات، وأولياء الأمور على السواء، وهو ما يدفعنا للتوسع في هذه البرامج مستقبلاً.

جاء ذلك خلال متابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك لأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، وهي تدخل أسبوعها الثالث، واطلاع معاليه على نتائج آراء شريحة كبيرة من الطلاب، وأولياء الأمور والمدربين في ما قدمته هذه البرامج من أنشطة ومبادرات ورحلات وورش عمل واكتشاف للمواهب ودعمها للهوية الوطنية، والتعرف على رموز الإمارات التاريخية، وتشجيع الجميع على الإبداع والابتكار، وحماية البيئة والاستدامة، والتي جاءت إيجابية للغاية، مؤكداً أن مستوى رضا الطلاب وأولياء الأمور هو الذي يحدد مستوى النجاح، الذي حققته البرامج الصيفية لصندوق الوطن.

ومن جهته قال ياسر القرقاوي: إن متابعة ودعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تحملنا جميعاً المسؤولية، لنكون عند مستوى النجاح المطلوب، وأن نحقق كل الأهداف، التي حددها معاليه لهذه البرامج، وأن ننال رضا أولياء الأمور وطلاب وطالبات المدارس، الذين يشاركون في الفعاليات على مدى شهر كامل.

برامج

وأكد أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن ركزت خلال الأسبوعين الماضيين على تعزيز الهوية الوطنية، والتركيز على تشجيع الإبداع والابتكار، والمواهب الصغيرة في مختلف المجالات، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة، والاستدامة، والزراعة، وطرح العديد من الأفكار للطلاب ليكونوا فاعلين في كل ما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة، ومشروعات التدوير البسيطة.

وأضاف القرقاوي: «إن البرامج الصيفية لصندوق الوطن استوعبت ضمن أنشطتها حتى بداية الأسبوع الثالث نحو 2250 طالباً وطالبة من المدارس الإماراتية في كل من أبوظبي والرويس، الذين انتظموا في أكثر 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، إضافة إلى دورات متقدمة لتمكين الشباب، من خلال 3 محاور رئيسية كبرى هي تعزيز الهوية الوطنية، والتعريف برموز الوطن وقيادته الرشيدة، والآباء المؤسسين باعتبارهم النموذج والقدوة للأجيال الجديدة من خلال برنامج «قدوتي»، إضافة إلى تدريب طلاب المدارس والجامعات على الابتكار والإبداع، من خلال برنامج «فكرتي»، أما المحور الأخير فيركز على تشجيع الطلبة على تقديم الأفكار والمبادرات، من خلال برنامج «مستقبلي»، مؤكداً حرص المشرفين على البرامج الصيفية على أن يستفيد كل المشاركين من المحاور الـ 3».

قيم

وعن أنشطة الأسبوع الثالث ذكر أن البرامج الصيفية للصندوق في أبوظبي ستركز على القيم الإماراتية، التي تتضمن دورات وأنشطة، وعروضاً فنية ومسرحية، وجلسات تفاعلية وألعاباً شعبية، إضافة لأنشطة تراثية متنوعة كإنتاج الأكلات الشعبية التراثية، وإنتاج الفخار وغيرها، يشارك بها عدد كبير من القامات الفكرية والفنية والإبداعية الإماراتية، أما في الرويس فتركز على الحياة الاجتماعية وحماية البيئة والمناخ، وغيرها من الموضوعات، التي تقدم للطلاب المدارس بأسلوب تفاعلي جذاب، سواء من خلال المشرفين والمدربين أو من خلال ضيوف البرامج الصيفية من الكتاب والفنانين والمسؤولين والمبدعين.

ومن جانبها عبرت المدربة الدولية انتصار عيسى عن اعتزازها بالمشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن، مؤكدة أن أهداف البرامج وتنظيمها شجعها كثيراً على المشاركة، واللقاء بطلبة المدارس، بحثاً عن المواهب وتشجيعاً لهم للتعبير عن أنفسهم بشجاعة أمام الميكروفون، باللغة العربية الفصحى دون خوف أو تردد، باعتبار اللغة العربية هي أحد أهم مكونات هويتنا الوطنية في الإمارات.

وذكرت أنها وجدت تفاعلاً رائعاً من الطلاب خصوصاً من تجاوز منهم 12 عاماً، وهو ما يؤكد أن هناك الكثير من المواهب، التي يمكننا رعايتها وتطويريها، ومساعدتها على معرفة قدراتها، والاستفادة منها في المستقبل.

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