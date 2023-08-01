ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة سيف حمر عين

المصدر: رأس الخيمة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له رجل الأعمال سيف راشد حمر عين.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الندية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال الفقيد وذويه، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسميأ رئيس دائرة الجمارك، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز