محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون

المصدر: (الفجيرة - وام)

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الثالث للعام 2023 لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. واطّلع سموّه خلال الاجتماع، على سير العمل في الأكاديمية، وبرامجها التدريسية وأهدافها عبر استقطاب جميع فئات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، كما اطلع سموه على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنصب في قطاع الفنون عامة وتخدم تعزيز أشكالها وحضورها في المجتمع.

وأكّد سموّه، ارتباط الفن بالقيم الثقافية والمفاهيم الإنسانية في كافة المجتمعات البشرية، وتأثيره المباشر على تطورها وإثراء تنوّعها، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقطاع الفنون، ومتابعة سموّه لكافة المشاريع ذات الصّلة،والتي تعمل على رفد قطاع الثقافة والفنون في دولة الإمارات وتعزيز دورها كجسر ثقافي وإنساني للتواصل بين الشعوب، ما يدعم رؤية الدولة واستراتيجيتها في هذا المجال على المستوى الدولي.

ووجّه سموه، بضرورة إبراز الفنون عبر توظيف الأدوات التعبيرية المبتكرة، وربطها بالمفاهيم الإنسانية والمواضيع المتجددة التي تهم الفرد أينما كان.

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