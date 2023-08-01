إطلاق الإصدار الثاني من «دليل الاستدامة»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الإصدار الثاني من «دليل الاستدامة» بهدف تشجيع الجميع على تبني عادات أكثر استدامة واتخاذ قرارات واعية لتقليل بصمتنا البيئية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

ويركز الإصدار على استكشاف مفهوم الحفاظ على الطبيعة وذلك بتقديم طرائق وخطوات عملية مثل: التخلص من المستهلكات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتأثير النفايات فينا وفي البيئة، والتقنيات العملية لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير.

ويقدم الدليل بيانات ومدخلات من مجموعة من أعضاء شبكة خبراء الاستدامة، التي تتكون من أعضاء شبكة خبراء الاستدامة المؤهلين بالمعرفة الميدانية في مبادرات الحفاظ على الطبيعة في الإمارات بهدف دعم الاستدامة في مختلف المجالات وعبر تقديم توصيات ونصائح عملية لتحفيز العمل الجماعي. وركزت النسخة السابقة من هذا الدليل على الاستهلاك المستدام إذ زودت الجمهور طرائق تقسيم حصصهم الغذائية، والتقليل من استهلاك اللحوم الحمراء، وتجنب هدر الطعام، وتبني فكرة الأزياء المستدامة للحد من التأثير السلبي في البيئة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز