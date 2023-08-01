حملة متخصصة للتوعية بزكاة التمور

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق صندوق الزكاة الحملة المتخصصة الثانية لاحتساب زكاة التمور بالشراكة مع كل من: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة التمور

. وتضمنت الحملة إطلاق مجموعة من الفقرات الزكوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة، وقد احتوت الفقرات الزكوية على مواد تثقيفية مصورة مع نخبة من المختصين الشرعيين.

كما تضمنت الحملة الاستفادة من قاعدة بيانات الشركاء بإرسال رسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني للتعريف بالحملة مع رابط مباشر لبرنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور على موقع صندوق الزكاة الإلكتروني.

وأوضح الصندوق، أن «برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور» حائز على براءة اختراع ومسجل كمصنف فكري لدى وزارة الاقتصاد، ويُعد البرنامج من الخدمات الرائدة التي يقدمها الصندوق للمتعاملين من أصحاب النخيل، من أجل تعريفهم بكيفية إخراج الزكاة الواجبة عليهم.

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