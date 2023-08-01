«بر الأمان» تعزز الوعي بأهمية مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - وام

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شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق الـ 30 من يوليو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه المشكلة العالمية، وذلك إيماناً بواجباتها الإنسانية، والتزاماً بدورها المحوري في الجهود العالمية للتصدي لجرائم الاتّجار بالبشر.

وانطلقت حملة رقمية تشهد أول قصة واقعية ضمن سلسلة فيديوهات «بر الأمان» ستقدمها المؤسسة تباعاً كقصص ملهمة لضحايا مدت لهم يد العون وعملت إلى تمكينهم اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً وأيضاً أكاديمياً كي تنخرط مجدداً في المجتمع كعضو فاعل وتتمكن من المضي قدماً في الحياة بدون خوف أو قلق.

وتأتي هذه الحملة برعاية مؤسسة «يو بي اس» التي تؤمن بأهمية تكاتف كافة الجهات المعنية لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر وزيادة الوعي عند الفئات الأكثر عرضة.

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: إن الاتجار بالبشر قضية تحتاج إلى تعاون جميع الأطراف وبذل الجهود لمكافحته بكل السبل الممكنة ونحن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نؤمن بقوة القصص الإنسانية وهي تلهم التغيير الإيجابي في المجتمع وهو ما دفعنا إلى استعراض قصة من ضمن سلسلة «بر الأمان» المزمع إطلاقها تباعاً بهدف تسليط الضوء على الشجاعة والإصرار لدى الضحايا.

تمكين

ويأتي استعراض أول قصة واقعية ضمن سلسلة فيديوهات «بر الأمان» التي ستقدمها المؤسسة تباعاً كأداة فعالة لزيادة الوعي بين الناس.

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