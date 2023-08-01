عبد الله المري: المرأة في شرطة دبي تحظى باهتمام على أعلى المستويات

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورة الشرطة النسائية 2023، البالغ عدد خريجاتها 124 خريجة، منهن 15 ضابطة و109 ضابطات صف، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وأولياء أمور الخريجات.

وهنأ معالي الفريق عبدالله المري، الخريجات وأولياء أمورهن بهذه المناسبة، مؤكداً أن المرأة في شرطة دبي تحظى باهتمام على أعلى المستويات من خلال دعمهما وإعدادها وتأهيلها للعمل في كافة المناصب والتشكيلات الشرطية لتمكينها من القيام بدور فعّال إلى جانب الرجل في حفظ الأمن والاستقرار، وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة، إيماناً بأهمية مساهمتها في مختلف جوانب العمل الشرطي واستثمار قدراتها لتحقيق خطط واستراتيجيات شرطة دبي.

ووجه معاليه كلمة للخريجات حضهن فيها على مواصلة الدراسة والتعلم والالتحاق بالدورات التخصصية لصقل الخبرات واكتساب المهارات التي يحتجنها في مجال العمل، مؤكداً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتحمل الأمانة، والتعامل الحضاري مع الجمهور، لعكس الصورة المشرفة لمنتسبي شرطة دبي، والحفاظ على مكتسباتها وسمعتها كمؤسسة شرطية رائدة، تسعى لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في ربوع الوطن بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

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