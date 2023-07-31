أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد عالمي من «سيتي أند غيلدز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت أكاديمية ربدان، المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، على اعتماد عالمي من مجموعة «سيتي أند غيلدز» البريطانية، الرائدة عالمياً في مجال الاعتماد المهني وتطوير المهارات.

وستتمكن الأكاديمية بصفتها مركزاً عالمياً معتمداً من «سيتي أند غيلدز» من طرح برامج تطوير مهني متخصصة ومعترف بها دولياً، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية 2025 للأكاديمية، والتي تطمح من خلالها إلى أن تصبح مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحوّل في مسيرة الأكاديمية نحو تحقيق التميّز والريادة على مستوى عالمي، مشيراً إلى أهمية توفير منظومة تعليمية وتدريبية تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف أن حصول الأكاديمية على هذا الاعتماد يُمثل تتويجاً لجهودها الرائدة والتزامها الراسخ في الارتقاء بالمواهب الحكومية وتمكينها عالمياً.

من جانبه، قال الدكتور توني ديغازون، المدير الإقليمي لـ«سيتي أند غيلدز» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «سعداء لمنح هذا الاعتماد الدولي رفيع المستوى لأكاديمية ربدان تقديراً لمساهمتها المتميزة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. وحيث إن هذا الإنجاز يتوافق مع رؤية الأكاديمية 2025، فإنه يؤكد كذلك التزامنا المشترك بتعزيز التميز العالمي في مجالات التعليم والتطوير المهني».

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