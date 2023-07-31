طرق دبي تُطلِقُ إصداراً جديداً من "تطبيق الدفع نول" بـمزايا مبتكرة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق إصدار جديد لـ "تطبيق الدفع نول" (nol Pay) بحلّةٍ جديدة ومزايا مبتكرة لمنصة الدفع الرسمية هذه، والمصممة لإحداث ثورة في تجربة التنقل في دبي للركاب من السكان والزوّار والسياح القادمين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.

ويضم الإصدار الجديد 4 مزايا جديدة لتطبيق الدفع نول لمستخدمي بطاقات نول تتمثل في: إعادة تعبئة الرصيد بشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان وعلى المنصات كافة، حيث يمكن للمستخدمين تعبئة بطاقة نول بسهولة من خلال التطبيق بمزاياه الجديدة والمبتكرة، وخاصية تقديم طلب للحصول على بطاقة نول الشخصية مع التجديد من خلال ربط حساب المستخدم في هيئة الطرق والمواصلات بحساب الهوية الرقمية، بالإضافة إلى تسهيل خدمة تسجيل بطاقة نول غير المعرّفة من خلال الدخول بحساب الهوية الرقمية أيضاً. كما يتيح التطبيق أيضاً خدمة تتبع حالة الطلبات وإرسال الاشعارات بهذا الخصوص ليتمكن المستخدم من معرفة حالة طلباتهم بسهولة.

واختصرت عملية الربط بالهوية الرقمية على المتعاملين الكثير من الوقت المهدر سابقا في إدخال بياناتهم بشكل يدوي،وقللت عملية الربط من خطوات التقديم للحصول على الخدمة بشكل كبير، كما وفرت إمكانية ربط جميع بطاقات المتعاملين وإمكانية إدارتها من خلال حساباتهم الشخصية على التطبيق.

وتمكن الخدمات المتوفرة في تطبيق الدفع نول ليكون أداة أساسية للركاب المتنقّلين عبر وسائط النقل المختلفة مسافرين في دبي، حيث يعمل التطبيق على جميع الأجهزة التي تتوفر فيها تقنية التواصل قريب المدى (NFC) وفي جميع المنصات الرقمية أندرويد، أبل، وهواوي.

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