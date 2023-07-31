«شؤون المجلس الوطني» تنظم جلسة حول «ثقافة المشاركة السياسية»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد بطي الشامسي أستاذ القانون العام المشارك بأكاديمية شرطة دبي، ومحاضر متعاون مع وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني لـ«البيان» أن تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة تمثل إضافة نوعية إلى مرحلة التمكين، وتفعيل مشاركة أبناء الإمارات في صناعة الحاضر، ووضع خطط المستقبل، كما أن عملية الانتخاب «عن بعد» تعد إنجاراً. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: «ثقافة المشاركة السياسية»، والتي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بضاحية السيوح في الشارقة.

وتناولت التعريف بأهمية المشاركة السياسية، وملامحها، وأشكال المشاركة، إلى جانب خصائص المشاركة السياسية ومبادئها، بالإضافة إلى مراحل ومقومات المشاركة السياسية، وكيف يهيئ الشخص نفسه للمشاركة، وواجبات المواطن، سواء مرشحاً أم مصوتاً، وعن أهم المبادئ التي يجب أن يتحلى بها المرشح للمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الجمهور عن دور المجلس الوطني، وأهميته، وواجبات العضو في المجلس الوطني. تشجيع وقال الشامسي: إن الهدف من الجلسة هو تعريف الناخبين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وتشجيعهم عليها، حتى يتمكنوا من اختيار أعضاء الوطني، ليكونوا صوتهم، وليمثلوهم خير تمثيل في القبة البرلمانية.

محافل

وأضاف الشامسي: إن المرأة الإماراتية أصبحت تشارك على المستوى العالمي، وتمثل الدولة في مختلف المحافل، وتنقل صورة مشرفة للمرأة الإماراتية الطموحة الناجحة، وترسم نموذجاً رائداً لبنات جيلها ولجيل المستقبل الواعد، كما أنها اكتسبت العديد من الخبرات نتيجة عضويتها في الجمعيات النسائية الإقليمية والدولية. تمكين وقال: إن الدولة عملت على رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، فوصل عدد الإماراتيات خلال الدورة الماضية إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يدلل على مدى اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بها، حيث مكنتها سياسياً،

وعملت على تأهيلها وبناء قدراتها، وبناء القواعد المعرفية لديها، إلى جانب وجود الإرادة السياسية الداعمة لها، مؤكدة بذلك تبوؤ المرأة الإماراتية اليوم العديد من المناصب القيادية في الدولة، نتيجة لإيلاء المرأة الإماراتية الاهتمام البالغ، لتمكينها من تملك الأدوات والمعرفة، لتكون شريكاً حقيقياً للرجل في تأدية المهام الموكلة إليها حيثما تسلمت المناصب والوظائف، وبين أن تلك التوجيهات تصب في مجال تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ودعمها، للوصول إلى أعلى المراتب في مؤسسات الدولة، وكذلك العمل على توعيتها وتنمية ثقافة المشاركة السياسية لديها، لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه وطنها. مداخلات وأكد عدد من المتداخلين، خلال الجلسة، ضرورة تنظيم العديد من المحاضرات والورش التثقيفية للناخبين، لتعريفهم بأهمية المشاركة في التصويت، وشروط التصويت، وكيفيته، حتى يكونوا على دراية كاملة بإجراءات العملية الانتخابية، وبالتالي اختيار المرشح المناسب، الذي بإمكانه أن ينقل ملاحظاتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المختصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز