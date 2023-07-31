الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار في باكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار شمال غرب باكستان وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

و أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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