سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (52) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، وعضوية كل من:

1. سعادة الدكتور/ خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

2. سعادة/ محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

3. سعادة/ طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

4. سعادة/ حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

5. سعادة/ راشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

6. سعادة/ سالم علي حمد الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

7. سعادة/ علياء محمد بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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