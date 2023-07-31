رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فانواتو بذكرى الاستقلال

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة، إلى الرئيس نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس نيكينيكي فوروبارافو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الاتوي إسماعيل كالساكو رئيس وزراء جمهورية فانواتو.

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