تتويج الفائزين في الدورة الـ19 من «ليوا للرطب»

المصدر: الظفرة - وام

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توج اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الفائزين في مسابقات اليوم الختامي من مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ19.

حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمزارعين وزوار المهرجان.

نتائج

وأسفرت النتائج في مسابقة المزرعة النموذجية - المحاضر الشرقية عن فوز شيخة لاحج راشد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني أحمد علي محمد الهاملي، وفي المركز الثالث مصبح سالم سعيد سالم المرر، وفي المركز الرابع سلوى خلفان حميد عميرة المنصوري، وفي المركز الخامس حضرم خميس سعيد المريخي.

وذهب المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية - المحاضر الغربية إلى سالم علي مرشد خميس المرر، ونال المركز الثاني عوض سعيد حمد المزروعي، وفي المركز الثالث عفراء محمد خلفان الهاملي، وفي المركز الرابع محمد عتيق جمعة الهاملي، وفي المركز الخامس ظبية الحاي خلفان قذلان المزروعي، فيما نال المركز الثاني في مسابقة المزرعة النموذجية - مدن الظفرة مبارك غانم عتيبة المزروعي، وحجب المركز الأول.

وحصد المركز الأول في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، وذهب المركز الثاني إلى عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وفي المركز الثالث ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وفي المركز الرابع سيف صياح سالم طماش المنصوري، وحل خامساً مبارك جمعة مبارك صلهوم القبيسي.وفي مسابقة أجمل مجسم تراثي، حصدت المركز الأول حمدة عيسى فارس المزروعي، وجاءت بالمركز الثاني حمامة مطر مبارك المنصوري، وفي المركز الثالث ضبابة جابر سلطان المرر، ونالت المركز الرابع فاطمة محمد سعيد سالم المرر.

أصناف

واستقبل مهرجان ليوا للرطب 139 صنف رطب نخيل قادمة من مزارع الدولة ومن إنتاج العام 2023، والتي شارك بها 45 مزارعاً في مسابقتي «ليوا لنخبة الرطب» و«الظفرة لنخبة الرطب»، وذلك ضمن مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وبلغت كمية الأصناف التي استقبلتها مسابقتا نخبة الرطب (ليوا والظفرة) 2535 كيلو غراماً من مختلف أنواع الرطب، منها 1125 كيلو غراماً في مسابقة ليوا لنخبة الرطب قدمها 25 متسابقاً، حيث يقدم كل متسابق في هذه الفئة ما لا يقل عن 15 صنفاً بوزن يزيد على 3 كيلو غرامات لكل صنف، و1410 كيلو غرامات في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، إذ يقدم كل متسابق في هذه الفئة ما لا يقل عن 20 صنفاً بوزن يزيد على 3 كيلوغرامات لكل صنف.

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