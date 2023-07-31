مخيم «سفراء التسامح» يناقش تعزيز مفاهيم الأخوة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مركز الشباب العربي فعاليات المخيم التدريبي المتخصص لمبادرة «سفراء التسامح»، تحت مظلة «برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وناقشت جلسات المخيم، الذي عقد في مقر مركز الشباب العربي بأبوظبي، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول الأعمال، والهادفة إلى تعزيز مفاهيم الأخوة الإنسانية والتسامح بين الشباب في المجتمعات العربية، وزيادة وعيهم بأهمية حفظ السلام والتسامح، ودورهم في تحقيق ازدهار المجتمعات العربية، وكذلك تمكين الشباب للمشاركة في المنتديات الدولية المتخصصة، وإعداد المشاريع لتطوير المحتوى العربي في مجال التسامح والتعايش.

وافتتح المخيم التدريبي جلساته بكلمة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ألقتها نيابة عنه، ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، التي رحبت بالحضور والمشاركين، الذين تم اختيارهم ضمن نخبة من الشباب العربي للمشاركة في مبادرة «سفراء التسامح»، والتي تعد استمراراً للشراكة المثمرة بين وزارة الخارجية ومركز الشباب العربي تحت مظلة برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة».

مبادرة

وتكتسب مبادرة «سفراء التسامح» أهمية كبيرة في تعزيز ريادة الدولة كداعم رئيس للتسامح والسلام والاستقرار، إذ يهدف المخيم التدريبي للمبادرة إلى تعزيز أهمية قيم التسامح والتعايش بين الشباب عبر المجتمعات، وتم تصميمه بالشراكة بين مركز الشباب العربي ووزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وعدد من الوزارات والمعاهد الدبلوماسية العربية والدولية واللجنة العليا للإخوة الإنسانية.

وأكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للتسامح باعتباره امتداداً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث يشكل التسامح، ركيزة أساسية لبناء المجتمع عبر تعزيز قيم التعايش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز