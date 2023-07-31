كشافة الإمارات تشارك في المخيم الكشفي العالمي بكوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك جمعية كشافة الإمارات في المخيم الكشفي العالمي الـ 25 (الجامبوري) الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس المقبل في كوريا الجنوبية تحت شعار «ارسم حلمك».

وغادرت بعثة جمعية كشافة الإمارات أمس متوجهة إلى مدينة سيمانغوم في مقاطعة شمال جولا بكوريا الجنوبية للمشاركة في أكبر تظاهرة كشفية عالمية حيث يتوقع مشاركة أكثر من 40 ألف كشاف وقائد يمثلون 171 جمعية كشفية حول العالم.

وتشارك الجمعية بأكبر وفد في تاريخها الكشفي حيث بلغ عدد المشاركين 70 كشافاً وقائداً يمثلون كافة مفوضيات الدولة، ومن مختلف مدارس الدولة، حيث يتيح المخيم الفرصة لأبناء الإمارات لإظهار مهاراتهم الكشفية وتكوين صداقات عالمية، وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية إضافة إلى تبادل الآراء حول العديد من القضايا العالمية.

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات إن مشاركة وفد الجمعية بالمخيم الكشفي العالمي الـ 25 بكوريا الجنوبية يُعد سابقة نوعية ستؤرخ بحروف من ذهب بتاريخ الحركة الكشفية الإماراتية، نظراً لكونها أكبر مشاركة بتاريخ الحركة الكشفية الإماراتية، وكونها كذلك تحمل رسالة السلام ومبادرات ريادية وإبداعية خلاقة سيحملها شبابنا للعالم.

وأوضح أن جمعية كشافة الإمارات أعدت برنامجاً إعدادياً مميزاً لهذه المشاركة التاريخية، وسخرت كافة السبل من أجل ظهور الوفد بالشكل المُشرف واللائق باسم ومكانة الإمارات، مؤكداً أن على الجميع استشعار المسؤولية كونهم سفراء للدولة، والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، إن حكومة دولة الإمارات الرشيدة حفزتنا لنكون دائماً بالمركز الأول، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الخطط والإعداد الأمثل والنموذجي للخروج بقائمة تعد الأفضل على الإطلاق ليشاركوا في أكبر تظاهرة كشفية تاريخية حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 40 ألف كشاف وقائد يمثلون 171 جمعية كشفية حول العالم.

3 مخيمات

وأضاف إن جمعية كشافة الإمارات جهزت 3 مخيمات تحضيرية للوفد المشارك بكوريا الجنوبية بمدينة العين، ورأس الخيمة، ودبي، بهدف رفع جاهزية الشباب وتسليح المشاركين بالمهارات المتقدمة وتعريفهم بالأساسيات الكشفية وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقافتهم .

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