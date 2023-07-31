الإمارات تشارك في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المصدر: القاهرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 20 لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة التي انطلقت أمس بجمهورية مصر العربية، بوفد ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي عقدت تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.. الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات»؛ تسلمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أحمد سالم بوحبيني رئيس الجمعية في دورتها السابقة.

وأكد مقصود كروز أهمية مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، الذي يأتي متزامنا مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور ثلاثين عاماً على إطلاق مبادئ باريس، كون هذا الاجتماع سيتناول عدداً من الموضوعات المختلفة المرتبطة بتعزيز مفاهيم وحماية حقوق الإنسان بالدول العربية، خاصة وأنها تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول العربية الأعضاء.

وقال كروز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن مشاركتنا تأتي أيضاً بصفة مراقب وذلك للاطلاع والمتابعة على ما سوف يتم مناقشته وفق المحاور المختلفة والموضوعات الأساسية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

ويعقد المؤتمر على مدى يومين يتخلله عدد من الجلسات. ويضم وفد الدولة المشارك فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وعمرو القحطاني مدير مكتب رئيس الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز