«جيب جراند واجونير» تنضم لأسطول دوريات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أضافت القيادة العامة لشرطة دبي 3 سيارات من نوع جيب «جراند واجونير» موديل 2023 الجديدة كلياً والتي توزع حصرياً من قبل شركة الفطيم للسيارات إلى أسطول دورياتها. ودشن اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وعدد من الضباط، ومن جانب شركة الفطيم للسيارات أوسكار ريفولي، المدير العام للمشروعات التجارية، وراكيش ناير، المدير العام للماركات الأمريكية، ويوسف الرئيسي، المدير العام للعلاقات الحكومية، ومحمد طنطاوي، مدير الأسطول.

خصائص

واطلع اللواء الغيثي والحضور على خصائص سيارات جيب جراند واجونير، التي تتميز بمحرك يطلق عليه اسم «هيوريكين I6 الأسطوري» ذي الـ 6 أسطوانات على شكل حرف «I» باللغة الإنجليزية، وسعة 3.0 لترات مع شاحن توربيني مزدوج وميزة الإيقاف والتشغيل، مما يعزز القدرة الحصانية، وعزم الدوران ليصلان إلى 493 حصاناً و670 نيوتن متر، الأمر الذي يرتقي بسيارة جيب جراند واجونير 2023 لتكون أقوى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في مجموعة سيارات جيب.

أحدث الطرز

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، إن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على ضم أحدث الطرز من السيارات إلى أسطول مركباتها والتي تكون أكثرها كفاءة ومرونة، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من التواجد الأمني لرجال الشرطة والارتقاء بالخدمات الأمنية والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية.

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