«خيرية الشارقة» تدعم ذوي الدخل المحدود بـ 9.8 ملايين درهم

المصدر: (الشارقة -وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي مساعداتها الشهرية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 9.8 ملايين درهم، استفاد منها 6061 من المسجلين لدى الجمعية من فئة المعوزين وأصحاب الدخل المحدود.

وأوضح محمد سُليم المنعي مدير إدارة المساعدات أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة بمقرها الرئيسي وإداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل شهر يناير بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.7 مليون درهم، يليه فبراير بتكلفة 1.694 مليون درهم، ثم مارس بقيمة 1.649 مليون درهم، بينما جاء إنفاق أبريل بتكلفة 1.618 مليون درهم، فيما جاءت مصروفات المساعدات لشهري مايو ويونيو بتكلفة 1.5 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز