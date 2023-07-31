«جائزة سفير التواصل» تتوسع خليجياً في دورتها الثانية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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أطلقت جمعية الإمارات للإبداع الدورة الثانية من جائزة سفير التواصل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للجائزة التي نظمتها الجمعية محلياً خلال العام الماضي، فيما بدأ التقديم واستلام طلبات الترشح للجائزة، بينما تم تحديد 21 سبتمبر المقبل آخر موعد لانتهاء التقديم.

أثر إيجابي

وأوضح الدكتور فيصل شاهين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة لـ «البيان»، أن تنظيم الدورة الثانية جاء انعكاساً للنجاح الكبير للدورة الأولى للجائزة ولمس تأثيرها المجتمعي الإيجابي، خاصة مع اهتمام مشاهير ورواد التواصل الاجتماعي بالدولة للاشتراك بها، وصولاً إلى استقبال العدد الكبير للمتقدمين للجائزة.

وأضاف إن توسيع هذه النسخة من الجائزة لتشمل دول الخليج، جاء لتعزيز الأثر الاجتماعي الملموس من نتائجها، وذلك لغرس القيم والتأثير الإيجابي بالممارسات، التي تدعو إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تتوسع الجائزة في نسختها الثالثة العام المقبل، لتشمل كافة الدول العربية، وذلك بهدف ترسيخ إيجابياتها بما يعود نفعاً على المجتمعات العربية.

وأضاف إن الجائزة تتضمن 4 معايير و5 فئات، وتستهدف رفع مستوى الوعي لدى مؤثري التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي، وصناع المحتوى والأفكار المبدعة، لإيجاد محتوى ملائم لدول الخليج العربي، يعكس عاداته وتقاليده وأصالته، من خلال أسس وآليات عملية تحقق الأهداف النبيلة للجائزة، مشيراً إلى أن الجمعية دائماً ما تحرص على دعم المبادرات الوطنية والخليجية، والتأكيد على تعزيز دورها الاجتماعي ورسالتها لنشر مفاهيم الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.

ولفت الحمادي إلى أن الجائزة تأتي ترجمة لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل موروثنا من صورة وأخلاق زايد إلى واقع ملموس، كمشروع حضاري وثقافي يعزز قيم الإنسانية والأصالة والتسامح، ويعكس المستوى المتحضر للمواطن الإماراتي وثقافته، موجهاً الشكر للشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، على دعمه ورؤيته الثاقبة في طرح هذه الجائزة.

من جهتها، قالت هاجر العيسى الأمين العام للجمعية والمنسق العام للجائزة، إنه بعد انتهاء التسجيل للاشتراك، سيتم فرز الطلبات من قبل اللجنة الداخلية وإعداد القائمة الأولية، تليها فترة المراجعة والتقييم الأولي من قبل اللجنة العلمية، وتتضمن التقييم والمقابلات، وإعداد القائمة الأخيرة للمتأهلين، فيما سيتم بعدها اعتماد القائمة من قبل مجلس الإدارة، ليتم إعلان النتائج النهائية ديسمبر المقبل.

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