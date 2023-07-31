شواطئ دبي.. وجهة الباحثين عن المغامرة والترفيه

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تعتبر شواطئ دبي وجهة سياحية فريدة تستقبل زوارها على مدار العام، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي على سواحل الخليج العربي والمناظر الخلابة والمرافق والخدمات الاستثنائية، وهو ما جعلها مقصداً مفضلاً للمقيمين والزوار والسياح من مختلف الجنسيات الذين يتوافدون للاستمتاع بالأجواء الرائعة ومياهها الزرقاء، ورمالها الذهبية، إضافة إلى ممارسة الرياضات المائية المتنوعة.

مميزات فريدة

وتنفرد شواطئ دبي بمميزات فريدة تمكن مرتاديها من الإبحار وقت الغروب، أو القيام بجولة على متن الدراجات المائية أو تجربة إحدى الرياضات المائية، بينما تثري الشواطئ العامة تجربة روادها بمناطق مخصصة للياقة البدينة، وأماكن للجري ومسارات للدراجات وممرات خاصة لأصحاب الهمم وكبار السن، مع توفير كل عوامل الأمان عبر طواقم إنقاذ مدربة تتواجد على الشواطئ من شروق الشمس وحتى غروبها، وعلى مدار اليوم في الشواطئ الليلية في كل من شواطئ جميرا 2 و 3 وشاطئ أم سقيم 1.

وفي فصل الصيف، تتزين شواطئ دبي بروادها، للتمتع بشمسها ورمالها، وما يزيد من الإقبال على الشواطئ، توافر الخدمات وكل المستلزمات التي يحتاجها الزائر، فضلاً عن الوسائل الترفيهية والملاعب المائية وألواح الأمواج، إلى جانب تمتعها بأعلى درجات الأمان، بفضل المنقذين المنتشرين في كل مكان.

أنشطة شاطئية

ويمثل «ذا بيتش» في جميرا بيتش ريزيدنس، أحد الشواطئ الرملية الشهيرة على سواحل دبي بما يحيط به من مطاعم ومحال تجارية وأسواق، إضافة إلى مركز تسوق وسينما في الهواء الطلق، حيث يعد مكانًا مفضلاً للعائلات، بما يتضمنه من رياضات مائية، وتجربة القوارب المطاطية الترفيهية، وغيرها من الأنشطة والتجارب المثالية لقضاء العطلات، وتعد زيارة الحديقة المائية «دبي أكوا بارك»، التي تقع قبالة الشاطئ مباشرةً، فرصة سانحة للزوار للاستمتاع بالكثير من الأنشطة في أجواء آمنة تناسب الجميع، كما يستقطب «كايت بيتش» ممارسي رياضة التزلج بالطائرات الورقية، الذين جعلوا منه مكاناً لتجمعهم للاستمتاع برياضتهم المفضلة، في حين يمكن للزوار الاستمتاع بلعب الكرة الطائرة الشاطئية أو ممارسة رياضة التجديف على الألواح المائية وركوب الزوارق، كما يضم «كايت بيتش» الكثير من الأنشطة الشاطئية، وأماكن التزلج، ومنطقة مناسبة للأطفال، إضافة إلى باقة متنوعة من المطاعم

مسابح خاصة

ويعتبر شاطئ جميرا 1 وجهة للزوار وسكان المنطقة، بما يوفره لهم من فرصة لممارسة رياضة الجري بمضمار يمتد بطول 1350 متراً، أما شاطئ جميرا 2 فيضم مناطق لألعاب الأطفال ومجالس شاطئية وتم تجهيزه ليكون وجهة لأصحاب الهمم وكبار السن، حيث وفرت بلدية دبي المسابح الخاصة لاستخدامهم والمظلات والمقاعد المتحركة وأماكن مخصصة لنزول الشاطئ.

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