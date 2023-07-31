توسيع الخدمات لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لـ«البيان» أن المؤسسة ومن واقع حرصها على توفير أعلى معايير الخدمات العالمية في مجال الصحة، وخصوصاً الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع، أعلنت في أكتوبر من العام 2021 عن افتتاح أول وحدة علاجية متخصصة للصحة النفسية للمرضى الداخليين مخصصة لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، وتعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وعلق الدكتور عمار البنا على الارتفاع العام في معدلات الرعاية الصحية لخدمات كبار المواطنين من البيانات المستلمة من الأعوام السابقة بقوله «لاحظنا ارتفاعاً في عدد المرضى الداخليين الذين تجاوزوا سن الـ60 خلال العام الماضي، بأكثر من 170%، بينما ارتفع عدد زيارات المرضى الخارجيين من 3059 في عام 2021 إلى 3864 في عام 2022، في الوقت الذي تبنت فيه المؤسسة استراتيجية تهدف إلى تطوير جميع الخدمات الصحية الخاصة بكبار المواطنين، وتعزيز جودة الحياة لديهم».

جهود

ولفت الدكتور عمار إلى أن معالجة التحديات المتعلقة بواقع الرعاية الصحية لكبار المواطنين، استدعت مزيداً من الجهود التي قادت إلى إطلاق برنامج رعاية النفسية المتخصص لكبار المواطنين، بالتعاون مع مؤسسة «مودسلي هيلث» الدولية لخدمات الصحة النفسية، وبرؤية تستهدف تعزيز الرفاهية، والحد من عبء المرض، والحفاظ على كرامة المسن، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبة للاستراتيجيات الصحية الوطنية التي تضع كبار المواطنين في مقدمة الأولويات.

مبادرات

وقال الدكتور عمار البنا: إن المبادرات الابتكارية لبرنامج الرعاية تشمل علاج التحفيز المعرفي داخل المستشفى، ومجموعات رعاية المقدمين الشهرية، ودعم روتيني لمقدمي الرعاية، ومشروع الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن اضطرابات الذاكرة، موضحاً أن برنامج الصحة النفسية لكبار المواطنين حاز على تكريم من خلال جائزة الكلية الأمريكية للإدارة الصحية الذهبية لعام 2022 وجائزة الدولة في الابتكار في الإمارات لعام 2022.

خدمات

وحول هذا البرنامج أفاد الدكتور طارق قاسم، رئيس قسم الطب النفسي لكبار السن في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بأن البرنامج يوفر خدمات رعاية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية، ومجموعات الدعم لمقدمي الرعاية، لافتاً إلى أن البرنامج جاء استجابة للتحديات التي فرضتها الزيادة السريعة في أعداد كبار المواطنين التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة.

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