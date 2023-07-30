رئيس الدولة يتلقى هاتفياً التعازي من رئيسي ليبيريا وجزر القمر بوفاة سعيد بن زايد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله" - خلال اتصالين هاتفيين - من فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة وفخامة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا.

وعبر الرئيسان خلال الاتصالين عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان..داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لرئيسي جزر القمر وليبيريا لتعازيهما الصادقة في الفقيد، وما أبدياه من مشاعر تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع بلديهما مع دولة الإمارات ..متمنياً سموه دوام الخير للبلدين وشعبيهما والسلامة من كل مكروه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز