عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية باكستان ويبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي معالي بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وقدم معاليه لسموه تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ..وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة دولة الإمارات وشعبها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لمعالي وزير خارجية باكستان، على تعازيه الصادقة في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بيلاوال بوتو زرداري على عمق العلاقات التاريخية الإماراتية الباكستانية وحرص البلدين على ترسيخها وتنميتها في المجالات كافة.

كما تناولت مبحاثات سموه ووزير خارجية باكستان آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وبحثا التعاون الثنائي في ملف المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأعرب معالي بيلاوال بوتو زرداري عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر "COP28" بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

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