"أبوظبي للإسكان": 10 خطوات للحصول على مسكن جديد في مشروع بلغيلم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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حددت هيئة أبوظبي للإسكان والدار العقارية 10 خطوات يسلكها المتعاملين للحصول على مسكن جديد في مشروع بلغيلم السكني بأبوظبي وذلك للحاصلين على قروض سكنية مسبقة والمؤهلين للحصول على منافع سكنية في المشروع.

وأوضحت الهيئة خطوات الاستفادة من المشروع بدءاً من الحصول على موافقة القرض السكني وحتى استلام المنزل.

وبداية أكدت الهيئة أن أولى الخطوات هي الحصول على موافقة القرض السكني الحكومي وفق معايير الاستحقاق المعتمدة من هيئة أبوظبي للإسكان، بعدها سيتم حصر قوائم المواطنين الحاصلين على قروض سكنية والمؤهلين للاستفادة من المشروع من جانب الهيئة وارسالها إلى الدار العقارية والتي بدورها ستتواصل مع المستفيد.

واشارت الهيئة الى الخطوات التالية وهي اجتماع المستفيد مع مدير العلاقات بمركز ياس للمتعاملين لعرض تفاصيل المشروع واختيار الوحدة السكنية وتوضيح أي استفسارات حول الشروط والأحكام، وايضا اجتماع المستفيد مع ممثل بنك أبوظبي الأول للحصول على الموافقة المبدئية وفق الشروط والأحكام.

واوضحت الهيئة بأنه في حال الحصول على الموافقة المبدئية سيتم ارسال نموذج الحجز المبدئي إلى البريد الالكتروني للتوقيع وتأكيد الوحدة السكنية، بعدها سيتم اعتماد قوائم المستفيدين من جانب الهيئة للتأكيد والحصول على الاعتماد اللازم، على أن يتم تواصل مدير العلاقات الخاص بشركة الدار العقارية مع المستفيد للتوقيع والحصول على العقود.

وأكدت الهيئة على ارسال تحديثات مراحل البناء إلى المستفيد بشكل دوري لحين اكتمال البناء واصدار الموافقات اللازمة لتسجيل المسكن، والخطوة الأخيرة هي التسليم والانتقال إلى المسكن الجديد.

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