337 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة: (تاكسي دبي وشركات الامتياز) في النصف الأول من عام 2023، بلغ حوالي 337 مليون راكب، مقارنة بنحو 304.6 ملايين راكب في النصف الأول من عام 2022، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري قرابة (1.86) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.68) مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2022.



وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 36.5% لمترو دبي، و29% لمركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 24.5%، وسجل شهر مارس من عام 2023 أعلى معدل في عدد الركاب، حيث نُقل قرابة 60 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 53 و58 مليون راكب، مشيراً إلى أن عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد نمواً بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو مؤشر مهم يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وفاعلية الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، حيث تعد منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.



محطات المترو

وقال الطاير: بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر 123.4 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2023، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 7.25 ملايين راكب، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 5.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 5.4 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ 5.2 ملايين راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـ 4.7 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 4.4 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس ب3.8 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بـحوالي 3 ملايين راكب، وتوزع عدد الركاب الباقي على محطات المترو الأخرى.

ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 4.2 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 83 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي 9.1 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 21 مليون راكب، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، 96.2 مليون راكب في النصف الأول من هذا العام.



تكامل المنظومة

وقال معالي مطر الطاير: ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، على مبدأ التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط فيما بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وزيادة اعتمادهم على وسائل النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك.

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