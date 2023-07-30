142 مليون درهم قيمة بضائع تجارية عبر نظام «التير» بجمارك دبي

المصدر: دبي – البيان

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بلغ عدد معاملات نظام دفتر النقل البري «التير» الذي نفذتها جمارك دبي 214 معاملة جمركية وبلغت القيمة الاجمالية للبضائع في هذه المعاملات 142.2 مليون درهم، وأنجزت جمارك دبي تخليص أول شحنة بنظام دفتر التير في سبتمبر 2020.



وقال بيان للدائرة: إنه انطلاقاً من الحرص على تيسير حركة التجارة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الامارات تدعم جمارك دبي نظام دفتر النقل البري (التير) الذي يسمح بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى دول الوجهة النهائية عبر الطرق البرية دون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية، حيث وقعت جمارك دبي اتفاقية الضمان لتطبيق نظام «دفتر التير» ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة في عام 2014، وتم تفعيل النظام في عام 2017 حيث أصبحت الهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المختصة باعتماد شهادات المركبات والحاويات بنقل البضائع بموجب دفتر التير.



وأصدرت جمارك دبي السياسة الجمركية رقم (52/2021) حول تطبيق نظام دفتر النقل البري الدولي (التير) وحددت هذه السياسة المراكز الجمركية التي تتولى تطبيق النظام وهي تشمل كافة المراكز التابعة لإدارة مراكز الشحن الجوي وإدارتي المراكز الجمركية البرية والبحرية، كما حددت السياسة الجمركية رقم (52/2021) شروط وأحكام دفتر التير وإجراءات نقل البضائع بموجب هذا الدفتر.



لتطبيق نظام «دفتر التير» تتعاون جمارك دبي مع الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية وشركات النقل والشحن المحلية والدولية ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، وهي الجهة التي تمثل الاتحاد الدولي للنقل الدولي (IRU) وتتولى الإشراف على تطبيق القوانين والقواعد الصادرة عنه في دولة الامارات.



ويعزز تطبيق نظام «دفتر التير» النمو المستدام في تجارة دبي الخارجية من خلال اختصار الوقت وتقليل الكلفة في العمليات التجارية التي تنجز عبر هذا النظام، ما يدعم تحقيق مستهدفات اجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على زيادة إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات إلى 25.6 تريليون درهم خلال عشرة سنوات، حيث تتكامل التسهيلات المقدمة في نظام التير مع كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للمتعاملين من اجل تعزيز قدرتهم على زيادة العائد من عملياتهم التجارية، في ظل توسع الشراكة الاقتصادية بين دولة الامارات والعديد من دول العالم التي تعد من الأسواق التجارية الرئيسية في التجارة العالمية، حيث يساهم تسهيل حركة التجارة المنقولة براً في دعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي واقليمي للتجارة العالمية.

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