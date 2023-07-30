رئيس الدولة يتقبل التعازي بوفاة سعيد بن زايد من وفود الدول الشقيقة و الصديقة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي لليوم الثالث في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من وفود الدول الشقيقة والصديقة والشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وتلقى سموه، اتصالين من جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، ونيكول باشينيال رئيس وزراء أرمينيا، أعربا خلالهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما في وفاة الشيخ سعيد بن زايد.

كما تقبل سموه التعازي من كل من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت ممثلاً لأمير الكويت، والشيخ أحمد فهد الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع الكويت، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، والداه ولد سيدي ولد أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية مبعوث الرئيس الموريتاني.

كما قدم التعازي إلى سموه كل من آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، ودونيكا جيرفالا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين في كوسوفو، والفريق أول عاصم منير قائد الجيش في باكستان.

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