منصور بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس وزراء اليمن ونائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم التعازي والمواساة إلى عموم آل نهيان الكرام في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما نقل رئيس الوزراء اليمني خلال الاتصال إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعازي الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ومواساته إلى عموم آل نهيان في وفاة فقيدهم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

من جانبه أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لما أبداه رئيس الوزراء اليمني من مشاعر أخوية صادقة تعبر عن عمق العلاقات، التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنياً سموه لليمن وشعبها الشقيق السلامة من كل شر.

كما تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة اتصالاً هاتفياً من رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان الصديقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ونقل- خلال الاتصال- تعازي سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام في فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره لنائب رئيس وزراء تركمانستان، مقدراً ما عبر عنه من مشاعر صادقة في هذا المصاب، وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وشعبها، تعبر عن متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين، متمنياً دوام الخير والسلامة لتركمانستان وشعبها من كل مكروه.

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