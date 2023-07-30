ملك ماليزيا يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

المصدر: (كوالالمبور - وام)

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استقبل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، في القصر الوطني، خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى ماليزيا.

ونقل السفير تحيات القيادة الرشيدة إلى ملك ماليزيا وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل ملك ماليزيا، السفير، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأثنى ملك ماليزيا، على الجهود التي بذلها السفير في فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جهته تقدم خالد الغيث، بالشكر لجميع الجهات الحكومية في مملكة ماليزيا على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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