سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة سيف حمر عين

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، عصر أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف راشد حمر عين، الذي وافته المنية الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

زيارة

وأعرب سموه في زيارته مجلس العزاء في منطقة الندية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان سموه قد أدى أمس صلاة الجنازة على جثمان سيف راشد حمر عين في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

كما أدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، وأهل وذوو الفقيد، وجموع المصلين.

مواساة

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، جموع المشيعين حيث وُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الحديبة بالإمارة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز