رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل التعازي بوفاة سعيد بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، التعازي لليوم الثالث في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان «رحمه الله» من وفود الدول الشقيقة والصديقة والشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

فقد تقبل سموه التعازي من كل من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة ممثلاً لأمير الكويت، والشيخ أحمد فهد الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع الكويت والوفد المرافق، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، والداه ولد سيدي ولد أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. كما قدم التعازي إلى سموه كل من الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودونيكا جيرفالا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين في كوسوفو، والفريق الأول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية.

مواساة

وأعرب الجميع عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام في الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم.

اتصال هاتفي

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس اتصالين هاتفيين، من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، ونيكول باشينيال رئيس وزراء أرمينيا الصديقة، أعربا خلالهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما لسموه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء أرمينيا، خلال الاتصالين، التعازي والمواساة إلى عموم آل نهيان الكرام في الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره للرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء أرمينيا لتعزيته، وتقديره لما عبرا عنه من مشاعر صادقة في هذا المصاب، وتمنيات خالصة لدولة الإمارات تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع بلديهما وشعبيهما، متمنيا دوام الخير للبلدين الصديقين والسلامة لشعبيهما من كل مكروه.

كما تقبل التعازي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ.

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