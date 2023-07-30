«كهرباء دبي» تشارك في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

المصدر: دبي - وام

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفها الشريك الاستراتيجي، في الدورة الخامسة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» 2023، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

منصات

وتستعرض الهيئة عبر منصتها أبرز خدماتها ومبادراتها المبتكرة الداعمة لمسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع. وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، أن النمو الكبير الذي شهده معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، الذي بات الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، يعكس النجاحات الكبرى التي حققتها القيادة الرشيدة في مجال تعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع دامج ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم.

رعاية

وأعرب الدكتور الأكرف عن سعادته برعاية الهيئة ومشاركتها في المعرض، لإبراز دورها الجوهري في إشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً التزام الهيئة بتعزيز النموذج الملهم الذي أرسته دبي في مجال تمكين أصحاب الهمم، من خلال ضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتقنيات المساعدة التي تتيح لهم العيش باستقلالية، والوفاء باحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وترسيخ مشاركتهم في مختلف الميادين.

من جهته، قال غسان سليمان أمهز، الرئيس التنفيذي لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»: «سعداء بمشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا المعرض الدولي، نظراً لإنجازاتها المتعددة ودورها البارز في تمكين ودمج أصحاب الهمم ورعايتهم على أكثر من صعيد. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية للمضي قدماً على طريق جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، ومركزاً عالمياً للتقنيات المساعدة لخدمة ما يزيد على 50 مليوناً من أصحاب الهمم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط».

وتحتضن منصة الهيئة المشاركة في المعرض باقة من أبرز خدمات الهيئة الدامجة والمؤهلة لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، ومنها خدمة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، التي تتيح للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية التواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر تطبيق الهيئة الذكي، وخدمة «حيّاك» للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية، التي تتيح خيار الاتصال مباشرة عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و«رمّاس» موظف الهيئة الافتراضي، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمتوفر في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة لمساعدة المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية.

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