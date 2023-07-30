9.6 ملايين درهم أنفقتها «الاتحاد الخيرية» خلال النصف الأول

المصدر: عجمان – البيان

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بلغ حجم الإنفاق في المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذتها مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، خلال النصف الأول من العام الجاري، 9.6 ملايين درهم، وتشير الأرقام إلى نمو عدد المستفيدين من المشاريع الخيرية سنوياً، حيث بلغ عدد المستفيدين 72 ألفاً.

مضاعفة

وكشف ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، عن تنفيذ حزمة المشاريع الخيرية والإنسانية والتي بلغ عددها 24 مشروعاً، منذ بداية العام الجاري إلى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة 9.6 ملايين درهم، لافتاً إلى أن الهدف من المشاريع توفير حياة كريمة للأسر المتعففة.

وذكر أن أبرز المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشروع كفالة الطلبة المتعسرين بمدرسة منار الإيمان، بتكلفة 7.000.790 ملايين درهم، وبلغ عدد المستفيدين 3000 طالب وطالبة، كما تم توفير تذاكر سفر لمساجين مغادرين الدولة بعد الإفراج عنهم، لعدد 91 شخصاً بقيمة 83900 درهم وتوزيع زكاة المال للأسر المتعففة بقيمة 175.500 درهم.

كما قامت المؤسسة بتقديم مواد إغاثية، وهي عبارة عن 50 طناً من المواد الغذائية المتنوعة بقيمة 210 آلاف درهم، وتوزيع المير الرمضاني بقيمة 200 ألف درهم، وبلغ عدد المستفيدين 772 أسرة متعففة، وتوزيع سلال غذائية لعدد 217 أسرة بقيمة 60 ألف درهم، وتوزيع وجبة إفطار صائم لعدد 57 ألف شخص على مدار شهر رمضان المبارك.

وأكد الجنيبي حرص واهتمام المؤسسة بتقديم مساعدات مالية للحالات الإنسانية، لاسيما المرضى، مشيراً إلى أنه تم تقديم مساعدات مالية بقيمة 190 ألف درهم لعدد 25 حالة إنسانية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوزيع وجبات طعام لعدد 3240 أسرة بقيمة 32 ألف درهم، وتنفيذ مشروع الأضاحي بقيمة 104 آلاف درهم، وبلغ عدد المستفيدين 560 أسرة متعففة.

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