إقبال واسع على مهرجان «الذيد للرطب»

المصدر: (الشارقة - وام)

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شهدت فعاليات مهرجان «الذيد للرطب» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد إقبالاً لافتاً من الجمهور وزيارة لعدد من الوفود الرسمية وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية.

والتقى جمال محمد بن هويدن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان وأعضاء اللجنة التنظيمية وفداً من لجنة مهرجان القصيم للتمور في المملكة العربية السعودية برئاسة بندر بن صالح بن سليمان الهدية مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في مدينة بريدة نائب الرئيس التنفيذي لمهرجان التمور.

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