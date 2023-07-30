برامج المخيم الصيفي تثري قدرات المشاركين

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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نظمت وزارة الثقافة والشباب العديد من الفعاليات والورش ضمن برامج المخيم الصيفي أمس، في إمارات الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين، ويركز المخيم في دورته هذا العام، الذي يستمر حتى 11 أغسطس المقبل، على 3 مسارات رئيسة تستهدف كل الأعمار التي تبدأ من 6 أعوام وحتى 60 عاماً.

3 محاور

وتتضمن محاور برامج المخيم محور تطوير المهارات عبر «إعداد الأطفال والشباب، وتسليحهم بالمهارات المتقدمة والمرتبطة بمئوية الإمارات، وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة»، بينما يختص الثاني بتوسيع المدارك من خلال «رفع وعي الشباب حول أساسيات مختلف القطاعات، والأولويات الوطنية، وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية وإلمامهم بها»، بينما يستهدف المسار الثالث تعزيز الثقافة عبر«غرس القيم الإماراتية في أفراد المجتمع، وتعريفهم بمختلف مكونات الهوية الإماراتية، والثقافة الإماراتية».

ومن خلال محور «طور مهاراتك» يمكن للمشاركين اكتشاف فن العمل بـ«الريزن» في تقنيات إبداعية، وذلك من خلال الورشة التفاعلية التي تركز على استكشاف مميزات وإمكانات «الريزن» في صناعة قطع فنية متميزة، واكتساب مهارات جديدة لإطلاق الخيال لإبداعات المشاركين الشباب، وتستمر هذه الورشة حتى اليوم الأحد في مركز الفجيرة الإبداعي بمنطقة الحليفات، ويمكن للفئات العمرية بين 15 إلى 59 المشاركة وحضور فعالياتها.

ويمكن للشباب المشاركة في بطولة البولينغ من خلال منافسة رياضية تجمع بين اللاعبين الهواة في لعبة البولينغ، وخوض هذه التجربة الحماسية، حيث سيتم تنظيمها في النعيم سنتر، بصالة البولينغ في الرابعة عصر اليوم، ويمكن للفئات العمرية بين 15 ــ 35 عاماً الاشتراك بالمسابقة.

وعبر فعالية «تصميم هوية بصرية لمشروعك» يمكن للشباب بين 15 ــ 35 عاماً تطوير قدراتهم في التفكير الإبداعي لصنع الهوية البصرية لمشروعاتهم، والتعرف على أهمية هذه الخطوة والمهارة في نجاح المشروعات الناشئة، من خلال بناء رؤية قوية وفريدة تميز مشروعات الشباب وتعزز تأثيرهم، بينما سيتم تنظيم هذه الفعالية في الخامسة مساء اليوم الأحد في مركز عجمان الإبداعي بمنطقة الصفيا في عجمان.

مجالس إماراتية

ومن خلال محور «وسع مداركك» سيتم تنظيم ورشة عمل بعنوان «الاستدامة في الثقافة والإبداع» بمركز عجمان الإبداعي بمنطقة الصفيا، حيث يتاح للشباب في الفئة العمرية بين 15 ــ 35 عاماً الاشتراك فيها، وذلك للتعرف على الجهود والممارسات التي تحافظ على اللغات والمعارف التقليدية والتراث الثقافي، ودعم الفنانين والحرفيين المبدعين، للمحافظة على مواهبهم الفريدة.

ونظمت ورشة عمل بعنوان «سنع المجالس الإماراتية»، وذلك للتعرف على آداب المجالس الإماراتية، أمس بمركز الفجيرة الإبداعي بمنطقة الحليفات، وشاركت فيها الفئات العمرية بين 15 ــ 35 عاماً.

وشارك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 ــ 14 عاماً بالورشة التفاعلية المستوحاة من كتاب «مذكرات شخص مهم»، وذلك بهدف تنمية خيالهم وتعزيز قدراتهم، والاستمتاع بجمع الصور والقصاصات الخاصة بذكرياتهم وتنسيقها بشكل إبداعي في مذكراتهم.

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